Diktiğiniz yıl meyve veriyor: En hızlı hasat veren 10 tür belli oldu
Bahçenize meyve ağacı dikmek istiyorsanız ilk sorunuz bellidir: Ne zaman meyve yerim? Türkiye'de yetiştirilebilen 10 türün fidancılık kaynaklarıyla doğrulanmış gerçek meyve verme sürelerini sizin için derledik...
Meyve Verme Süresi Neye Göre Değişiyor?
Evinde ya da bahçesinde meyve üretmek isteyen yeni amatör yetiştiriciler tabii ki en kısa sürede verim alacakları fideleri seçmek istiyor. "Dikildikten 1 yıl sonra hasat" kulağa çok cazip gelse de bu sözler üretimdeki gerçekliği yansıtmıyor.
Meyve verme süresi Fidanın fidanlıktan kaç yaşında alındığı, aşılı mı yoksa tohumdan mı yetiştirildiği, bodur mu klasik anaçlı mı olduğu ve iklim koşulları gibi bir çok sonucu doğrudan etkileyen değişkene bağlı.
Örneğin aynı tür ağaç, aşılı bodur fidanla 1-2 yılda meyve verirken tohumdan yetiştirildiğinde 5-10 yılı bulabiliyor. Bu rehberde her tür için hem en erken hem de gerçekçi ortalama süreleri paylaşıyoruz.
1. Çilek: 2-4 Ay
Teknik olarak bir ağaç olmasa da meyve yetiştiriciliğinde en hızlı sonuç veren tür çilektir. Çilek, fide olarak dikildikten sonra yaklaşık 2-4 ay içinde meyve verir. Yediveren çilek çeşitlerinde bu süre daha da kısalıyor ve yılda 7 kez hasat yapılabiliyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde, hatta balkon saksılarında bile yetiştirilebilmesi en büyük avantajı. T
2. Dut: 1-2 Yıl
Dut, gerçek anlamda en hızlı meyve veren ağaç türlerinin başında geliyor. Çelikle üretilen aşılı dut fidanları, uygun koşullarda dikimden 1 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Özellikle kırmızı dut ve beyaz dut çok hızlı büyüme gösteriyor. Toprak konusunda seçici olmayan dut, Türkiye'nin her bölgesinde rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Tam verime geçmesi ise 5 yılı buluyor.
3. Böğürtlen: 1-2 Yıl
Çalı formunda gelişen böğürtlen, hızlı büyüme gösteren türler arasında yer alıyor. Çeşide göre değişmekle birlikte bazı böğürtlen fidanları dikildiği yıl içinde bile ürün verebiliyor. Genel olarak ise dikimden 1-2 yıl sonra düzenli meyve vermeye başlıyor, 3-4 sene içerisinde de tam verim alınıyor. Türkiye'de özellikle Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde iyi sonuç veriyor.
4. İncir: 1-2 Yıl (Aşılı Fidan), 2-4 Yıl (Standart)
İncir, Türkiye'nin simge meyvelerinden biri ve nispeten erken meyve veren türlerden. Aşılı incir fidanlarında ilk meyveler 1-2 yıl içinde görülebilirken, standart fidanlarda bu süre 2-4 yılı buluyor. İncir, Ege ve Akdeniz bölgelerinde en iyi performansı sergiliyor. Sağlıklı bir incir ağacından yılda 20-50 kg arasında meyve almak mümkün.
5. Ahududu (Frambuaz): 1-2 Yıl
Türkiye'nin kuzey bölgelerinde doğal olarak yetişen ahududu, aşılı fidanlarla 1-2 yıl içinde meyve vermeye başlıyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir nokta var, yazlık sürgünler ilk yıl meyve vermiyor, ikinci yıl meyve verdikten sonra kuruyor. Bu nedenle gerçek anlamda düzenli hasat ikinci yıldan itibaren başlıyor.
6. Nar: 2-3 Yıl
Nar, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen ve nispeten erken meyve veren bir tür. Dikilen 1 yaşındaki aşılı nar fidanı, 1-2 yıl içinde ilk meyvelerini gösterebiliyor. Ancak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) verilerine göre nar, genel olarak dikimden itibaren 2-3 yılda meyve vermeye başlıyor ve 7-10 yılda tam verime geçiyor.
7. Bodur Şeftali: 1,5-2 Yıl (Bodur Anaç), 2-3 Yıl (Standart aşılı)
Şeftali, sert çekirdekli meyveler arasında en erken meyveye yatan türlerden biri. Bodur veya yarı bodur anaç üzerine aşılı fidanlar, uygun bakımda 1,5-2 yıl gibi kısa sürede ilk meyveleri verebiliyor. Standart aşılı fidanlarda bu süre 2-3 yıl. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde fidan çok daha hızlı gelişiyor. Kışları sert geçen bölgelerde ise meyveye yatma süresi birkaç yıl uzayabiliyor.
8. Erik: 1-2 Yıl (Aşılı Fidan)
Erik, Türkiye'de en yaygın yetiştirilen sert çekirdekli meyvelerden biri ve aşılı fidanlarla oldukça erken meyve verebiliyor. Erik fidanları dikimden 1 yıl sonra ilk meyvelerini gösterebiliyor. Ancak bu ilk meyveler genellikle sınırlı miktarda oluyor. Düzenli ve verimli hasat için 2-3 yıl beklemek gerekiyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetiştirilebiliyor.
9. Bodur Elma (M9 Anacı): 2-3 Yıl
Elma denildiğinde akla uzun yıllar beklemek gelir ama bodur anaçlar bu algıyı değiştiriyor. M9 tam bodur anacına aşılı zayıf gelişen çeşitler ikinci yılda, kuvvetli çeşitler üçüncü yılda meyve veriyor. Klasik çöğür anacı üzerine aşılı aynı çeşitler 12-15 yılda tam verime geçerken, M9 anacında bu süre 3-4 yıla düşüyor. Uzmanlar, ağacı güçlendirmek için ilk 3 yıl çiçeklerin koparılmasını tavsiye ediyor.
10. Kayısı: 2-4 Yıl
Kayısı, özellikle Malatya ve çevresinde Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği önemli bir meyve. Aşılı kayısı fidanlarında meyve verme süresi 2-4 yıl arasında değişiyor. 1-2 yaşındaki aşılı fidanlar daha hızlı büyüyüp erken meyveye yatabiliyor. Klasik zerdali anacı üzerine aşılı fidanlarda ise meyve verme süresi 4 yılı buluyor. Erken meyve veren çeşitlerde 3 yılda hasat mümkün. Kayısı ağaçlarının tam verime geçmesi ise 5-10 yıl sürebiliyor.
Meyve Ağaçları Hakkında Yanlış Bilinenler
- Fidan yaşı hesaba katılmıyor: "1 yılda meyve verir" denildiğinde genellikle fidanlıkta 2-3 yıl büyümüş aşılı fidanlar kastediliyor. Sıfırdan dikilen bir fidanla hazır alınan bir fidanın performansı aynı olmuyor. Fidan satın alırken yaşını ve aşı durumunu mutlaka sorun.
- Tropik türler öne çıkarılıyor: Papaya, mango gibi tropik meyveler bazı listelerde yer alsa da Türkiye'nin büyük bölümünde açık alanda kış koşullarına dayanamıyor. 1 yılda hasat vaadi ile ekilen fideler dona maruz kalıyor.
- İlk meyve ile tam verim karıştırılıyor: Bir ağaç 2. yılda birkaç meyve gösterebilir ama bu ticari anlamda verim demek değil. Tam verim çoğu türde 5-10 yılı buluyor.
- Anaç türü göz ardı ediliyor: Aynı meyve türünde klasik anaç 5-6 yılda verime geçerken, bodur anaç 2-3 yılda verime geçebiliyor. Bu farkı bilmek hem zaman hem maliyet açısından avantaj sağlıyor.
Meyve Ağacı Dikerken Nelere Dikkat Edilmeli?
- Aşılı fidan tercih edin: Aşılı fidanlar hem daha erken meyve verir hem de meyve kalitesi daha yüksek olur.
- Bodur veya yarı bodur anaç seçin: Bodur ve yarı bodur anaçlar küçük alanlar için idealdir ve erken verime geçer.
- İlk yıl meyve beklemeyin: Uzmanlar, ağacın kök ve gövde yapısını güçlendirmesi için ilk yıl oluşan meyvelerin koparılmasını öneriyor.
- Düzenli bakım şart: Sulama, gübreleme ve budama olmadan erken meyve vermesi mümkün değil.