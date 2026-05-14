'Difüzyon' mesajıyla aranıyordu: Faslı baron İstanbul'da yakalandı

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan difüzyon mesajıyla aranan şüpheli Boulakhrıf'in (34) İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatıyla (MİT) yaptığı koordineli çalışma sonucu Şişli'de operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ticaretinde yakalanmamak için kriptolu haberleşme uygulamaları kullandığı belirlenen Boulakhrıf, operasyonda gözaltına alındı.

DİFÜZYON MESAJI NEDİR?

"Difüzyon mesajı", uluslararası alanda aranan bir şahsın yakalanması amacıyla bir ülkenin İnterpol birimi tarafından diğer üye ülkelere doğrudan gönderilen, hızlı ve dağıtımlı bir yakalama veya tutuklama talebidir.

Difüzyon Mesajı, Kırmızı Bültene göre daha düşük bir güvenlik uyarısıdır. Difüzyon Mesajı çıkarılan bir kişinin, uluslararası alanda bir suç işlediğine inanıldığında, bu kişinin yakalanması ve iadesi için yardımcı olunması gerektiğinde çıkarılır. Difüzyon Mesajı, Interpol'ün 190 üyesinin bir kısmına gönderilebilir. (AA)