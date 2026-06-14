Dicle Nehri’ne giren gençten acı haber! Cansız bedeni bulundu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri’ne giren 28 yaşındaki Velat Çetin, boğularak hayatını kaybetti.

Öğle saatlerinde Cehennem Deresi mevkisinde meydana gelen olayda, piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başlayınca arkadaşları onu kurtarmaya çalıştı, ancak kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Velat Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin’in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)