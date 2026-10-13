Halk TV Türkiye Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada

Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada Van’ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü saniyeler içinde çöktü. Çökme anında yükselen toz bulutu ve çevredekilerin panikle kaçışması, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.