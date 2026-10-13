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Halk TV Türkiye Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada

Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada

Van’ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü saniyeler içinde çöktü. Çökme anında yükselen toz bulutu ve çevredekilerin panikle kaçışması, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Van’ın İpekyolu ilçesinde Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Caddede iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri saniyeler içinde çöktü.

Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada - Resim : 1

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çökme nedeniyle iş yerindeki çeşitli eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada - Resim : 2

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Ekipler, olası yeni bir çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Dibi kazılan lokanta saniyeler içinde çöktü: Anbean kamerada - Resim : 4

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Kazı çalışmalarını izleyen çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çökme anında büyük panik yaşadı. Lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaşması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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