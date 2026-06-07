Devrilen ATV'nin altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 64 yaşındaki Muammer Tümer'in kullandığı ATV devrildi, Tümer hayatını kaybetti.
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 64 yaşındaki Muammer Tümer'in ATV kullanırken kontrolünü yitirmesiyle araç devrildi. Daha sonra aracın devrilmesi sonucunda Tümer, yaşamını yitirdi.
Dün akşam saat 21.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Sarıdüz köyünde meydana gelen olayda, Muammer Tümer’in sürücülüğünde ilerleyen ATV kontrolden çıkarak devrildi.
ATV'NİN ALTINDA KALDI
Kaza sonucu Muammer Tümer, devrilen ATV’nin altında kaldı. Olayı fark eden çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi sonucu ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ardından kaza alanına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda Muammer Tümer’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Öte yandan Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi