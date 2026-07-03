Devlet üniversitesi kafeteryasında şok: Adana kebabın içinden çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsündeki kafeteryada satışa sunulan Adana kebap ürününde kanatlı eti tespit edildi.

Türk Gıda Kodeksi'ne göre Adana kebap, yalnızca kırmızı etten üretilmesi gereken geleneksel bir et ürünü. Ancak yapılan laboratuvar analizleri, söz konusu ürünün içine tavuk gibi kanatlı hayvan etinin karıştırıldığını ortaya koydu.

Bakanlığın 2 Temmuz 2026 tarihli güncel taklit ve tağşiş listesine göre, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi E Blok Lokanta Kafeterya – Şefik Kılıçaslan işletmesine ait Adana kebap ürününde yapılan analizlerde kanatlı eti saptandı. Ürünün son tüketim tarihi 10.04.2026 olarak kayıtlara geçti. Ürün, Bakanlığın "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" kategorisinde taklit veya tağşiş kapsamında listeye alındı.

Kanatlı eti kırmızı ete kıyasla çok daha düşük maliyetli olduğu için bazı işletmeler maliyeti aşağı çekmek amacıyla bu yönteme başvuruyor. Ancak bu durum tüketiciyi doğrudan yanıltmasının yanı sıra, özellikle kanatlı etine karşı alerjisi bulunan kişiler açısından ciddi sağlık riskleri de barındırıyor.