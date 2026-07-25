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Halk TV Türkiye Dev yırtıcılar sıraya girdi: Cehennem Deresi'nde yavrularını böyle beslediler

Dev yırtıcılar sıraya girdi: Cehennem Deresi'nde yavrularını böyle beslediler

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kızıl akbabaların üreme dönemi kaydedildi. Sarp kayalıklarda yavrularını besleyen yetişkinlerin görüntüleri bölgenin biyolojik çeşitliliğini kanıtladı.

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Doğal yapısı ve zengin yaban hayatıyla bilinen Ardanuç'taki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kızıl akbabaların yeni doğan yavrularını beslediği anlar DKMP ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda kızıl akbabaların üreme dönemini kayıt altına aldı. Ekipler, kanyonun sarp kayalıkları arasına kurulan yuvada yeni doğan yavruların yetişkin bireyler tarafından beslenme anlarını görüntüledi.

Dev yırtıcılar sıraya girdi: Cehennem Deresi'nde yavrularını böyle beslediler - Resim : 1

YETİŞKİNLER SIRAYA GİRDİ

Kamera kayıtlarında yetişkin kızıl akbabaların sırayla yuvaya gelerek yavrularına yiyecek taşıdığı görülüyor. Türkiye'nin en büyük yırtıcı kuşlarından biri olan kızıl akbabalar, üreme dönemi boyunca aynı yuvayı kullanarak yavrularını uçabilecek güce erişene kadar besliyor.

Dev yırtıcılar sıraya girdi: Cehennem Deresi'nde yavrularını böyle beslediler - Resim : 2

BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİN KANITI

Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Cehennem Deresi Kanyonu, yaban hayatı açısından Artvin'in en kritik yaşam alanlarından biri olarak biliniyor.

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Kızıl akbabaların üreme dönemine ait bu yeni kayıtlar, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dev yırtıcılar sıraya girdi: Cehennem Deresi'nde yavrularını böyle beslediler - Resim : 4

DKMP ekipleri kanyondaki yaban hayatı izleme çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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