Dev şelale bayramda coştu: 48 metreden gürül gürül akıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Eriyen kar sularıyla debisi artan şelale, yaklaşık 48 metreden dökülerek ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala coşkun akan şelale, bayram tatilcilerinin uğrak noktası oldu. Şelalenin önünde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların bir kısmı su sıçramalarından korunmak için yağmurluk giymek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri tehlikeli ve girilmesi yasak bölgelere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

YENİ DÜZENLEMELER BEĞENİ TOPLADI

Bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ziyaretçilerden olumlu tepki aldı. Bayram tatilini ailesiyle Erzurum'da geçiren Adem Aytekin, şelalenin doğal güzelliğini övdü ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yaklaşık 48 metreden akan doğal bir güzelliğimiz. Yeni düzenlemeler yapılmış, güzel bir hizmet. Herkesi bekleriz" dedi.

