Dev hortum Bodrum açıklarında ortaya çıktı: Görenler cep telefonuna sarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında sabah saatlerinde deniz üzerinde dev bir hortum meydana geldi. Sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu bölgede oluşan hortum, denizde seyreden kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE ORTAYA ÇIKTI

Bodrum’da sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışlı havayla birlikte denizde fırtınanın etkisini artırması üzerine Bodrum açıklarında Bodrum ile Yunanistan’a bağlı Kos Adası arasındaki deniz üzerinde dev bir hortum oluştu. Denizin üzerinde yükselen hortum, bölgede seyir halinde bulunan denizcilerin dikkatini çekti.

HORTUM CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Deniz üzerinde oluşan hortum, çevrede bulunan denizciler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Bölgede etkili olan yağışlı ve fırtınalı havayla birlikte ortaya çıkan doğa olayına ilişkin herhangi bir hasar ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı. (DHA)