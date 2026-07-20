Dev çekirgeye marul verip evcilleştirdi! Herkes korku ile beklerken o arkadaş oldu

Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Bursa’da bir vatandaş, yakaladığı istilacı çekirgeyi evcilleştirip marulla beslerken vatandaş, “2 günde bu kadar evcilleştirebildim” dedi.

"ÇOCUKLAR VE EŞİM ÇOK KORKUYOR"

Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında oturan Erdal Sayan, "Geçen akşam eşim balkona çıktı. Çığlık atarak geri geldi. Balkonda 2-3 tane çekirge olduğunu gördüm. Bu çekirgeler, normalde köyde gördüğümüz çekirgelerden daha büyük. Dün Arnavutköy Merkez'de mağaza ve iş yerlerinin önünde bir sürü gördüm. Çok sık görmeye başladım. Evde çocuk olduğu için camları elimden geldiğince açık tutmamaya çalışıyorum. Çünkü çocuklar ve eşim çok korkuyor. Bu yüzden tedirginlik yaşıyorum. İlaçlamanın yetersiz olduğunu düşünüyorum. Eğer yeterli olsaydı, şu an bu durumda olmazdı belki de hiç gelmezlerdi. Nereden geldiklerini bilmiyorum ama bence ilaçlamanın artırılması lazım" dedi. (DHA)

“2 GÜNDE BU KADAR EVCİLLEŞTİREBİLDİM”

Bursa'ya dair her şey isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, Bursa'nın farklı ilçelerinde görülen çekirgeler gündemdeki yerini korurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, yakaladığı dev çekirgeyi evcilleştirmeye karar verdi.

Çekirgeyi marulla besleyen vatandaş, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, “2 günde bu kadar evcilleştirebildim” ifadelerini kullandı.