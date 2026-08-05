Son dakika | Dervişoğlu'ndan çerçeve yasa çıkışı: Siz Sevr'e imza atıyorsunuz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Çerçeve yasa' olarak adlandırılan düzenlemeyi ve iktidar blokunun adımlarını hedef alan Dervişoğlu, 1 yıl 9 aydır yürütülen sürecin kayda geçirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"1 yıl 9 aydır milletimizden kaçırılan her adımı kayda geçirdik. Cumhuriyete karşı kalkışmada görüyoruz ki içeriği ve usulü ile kalkışma süreci tam olarak karşımızda. Bu metnin arkasında kim var? Kim yol gösteriyor? Süreç başladığından beri onu söylüyoruz."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan AKP grubuna 'çerçeve yasa' çıkışı:



💬 "Neyin altına imza attıklarını bile bilmiyorlar ama şu gün şu saate kadar gidip tıpış tıpış imzalıyorlar. Sonra da kendilerine milletin vekilleri diyorlar" pic.twitter.com/svrmCP3sJT — Halk TV (@halktvcomtr) August 5, 2026

"SİZ SEVR'E İMZA ATIYORSUNUZ!"

Düzenlemenin niteliğine ve altına imza atan milletvekillerine dikkat çeken İYİ Parti Lideri, yürütülen sürecin devletin gereklilikleriyle çeliştiğini dile getirdi:

"Bu yasada tarif edilen ikinci Cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken poz veriyorsunuz. Siz Sevr’e imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Devletin gerektirdiklerinin tersini yapıyorlar. 'Devletin' diyen çoktur ama yerine getiren yok. Soruyorum; hukuk zeminine taşınan kim? Terörist elebaşı mı? 8 bin militan mı? Hangi hukuk zeminine taşınacak bunlar? Bugün tartıştığımız şey kanun teklifi değil, iktidarın devlet kurumlarını ne adına nerede işlettiğidir."

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'çerçeve yasa'ya Sevr benzetmesi



💬 "Tarif edilen, kapısı aralanan ikinci cumhuriyettir"



💬 "Siz Lozan'a değil, Sevr'e imza atıyorsunuz, ne yaptığınızın farkında bile değilsiniz" https://t.co/zqJbcNZ8rn pic.twitter.com/vStEPkJ1wA — Halk TV (@halktvcomtr) August 5, 2026

"İMRALI'NIN BİLDİĞİ METNİ MİLLETVEKİLİ BİLMİYOR"

Metnin vekillerden gizlenerek imzalatıldığını iddia eden Dervişoğlu, Meclis'in iradesinin çiğnendiğini belirterek tepkisini sürdürdü:

"'Milletvekilinin bilmediği metni İmralı nereden biliyor?' diye sorduk. Cevap veremediler. Önlerine metin kondu imzalıyorlar. Sonra da kendilerine milletin vekili diyorlar. Vicdan bunun neresinde? Kuldan utanmıyorsunuz da Allah'tan da mı korkmuyorsunuz? Milletvekili görmediği belgeye imza atarak yaşatmak istedikleri rejimi kökleştirmeye çalışıyorlar. Milletin egemenliğini ayaklar altına alıyorsunuz. İnsanlık tarihinde devlet kurmuş tek meclisi bir cani istiyor diye size çiğnetmeyeceğiz."

"DÜN SUÇ SAYDIKLARINIZ BUGÜN KOALİSYONA DÖNÜŞMEKTEDİR"

İmza atan milletvekillerine doğrudan seslenen Dervişoğlu şunları söyledi:

"Milletimizin iradesini son ana kadar size hatırlatacağız. O imza atan vekillere tekrar soruyorum: Neye hizmet ediyorsunuz? İtirazınız yok mudur? Endişeniz yok mudur? Dün suç saydıklarınız bugün koalisyona dönüşmektedir. Evlatlarınıza bırakmak istediğiniz miras bu mudur? Öcalan'a ulakçılık yapmak, caninin yol haritası ile devlete güzergah tayin etmek midir?"

"PJAK'IN SİLAHLANDIĞINA DAİR CİDDİ İSTİHBARATLAR GELİYOR"

Sözlerinin devamında bölgedeki kritik gelişmelere ve ekonomik gerekçelere değinen Dervşloğlu şu ifadeleri kullandı:

"PJAK'ın silahlandığına dair ciddi istihbaratlar geliyor. Yarın sahip olabileceği kapasiteye göre hareket etmek gerekir. Bir de terörün 50 yıllık maliyetinden söz ediyorlar. Türk milleti ne yapacaktı? Biz ona bedel ve sorumluluk diyoruz. Ekonomiyi yıkan, devletin kurumlarını tarumar eden yönetim anlayışının yanında devede kulak kalır. Milli namusun ölçüsü olamaz. Kimse bir teraziye koyamaz."

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR 22 YILLIK İKTİDARINIZIN AYNASIDIR"

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Meclis konuşmasında suça sürüklenen çocukların durumuna ve iktidarın sosyal ile ekonomik politikalarının sonuçlarına da dikkat çekti. Yaşanan tablonun suç ekonomisinden kaynaklandığını belirten Dervişoğlu, genel af iddiaları üzerinden iktidara yüklendi:

"Suça sürüklenen çocuklar... Sizin iktidarınızda büyüdü bu çocuklar, 25 yıldır yaptıklarınızın aynasıdır. Suç ekonomisinin sonucudur. PKK da bundan gelir sağlayan yapıların en önemlisi. Şimdi o teröristlerin binlercesini 'af' diyerek sokaklara salacaklar."

"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER İÇİN HAZIRLANAN DÜZENLEME BİR AVUÇ RÜŞVET MİDİR?"

İktidarın çerçeve yasa ile eş zamanlı olarak Meclis'e sunduğu şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemenin zamanlamasını sorgulayan Dervişoğlu, bu adımın toplumsal vicdanı yaraladığını ifade etti:

"Sözde düzenleme hazırlamışlar şehit yakını ve gaziler için. 'Neden şimdi?' diye soruyorlar. Çerçeve yasa ile aynı zamana denk getirilmesini manidar buluyorlar. 'Bu bir avuç rüşvet midir?' diye sorguluyorlar. Böyle mi perdeleyecekler diye soruyorlar. Aynı takvime denk getirerek vicdanları yaralıyorsunuz. Sizde hiç akıl yok mu arkadaş? Layıkıyla teslim edin. İhanetin vicdan perdesi yapmayın. Olan biten rezalettir."

"İMRALI ONAY MERCİİ HALİNE GELİYOR"

Dervişoğlu, muhalefetin duruşuna vurgu yaptı:

"İmralı onay mercii haline geliyor. İmtiyaz vaat ediyor. Bugün bu ülkede doğru tarafta duranlar kendilerini neden sahipsiz hissediyor? İktidarın asıl istediği 'millete artık yapacak bir şey yok' dedirtmektir. Bizim defterimizde öğrenilmiş çaresizlik, güce tapınmak yoktur. Meclis çoğunluğu milletin vicdanını ölçemez."

"SİYASİ VE TOPLUMSAL SONUÇLARINDA BOĞULACAKLAR"

Hazırlanan yasaya karşı Meclis zemininde ve kamuoyunda sürdürecekleri mücadeleyi ilan eden Dervişoğlu:

"Yasanın hangi pazarlığın sonucu hazırlandığını tek tek anlatacağız. Ve sonuna kadar 'hayır' diyerek bayrak açacağız. Süreci bu aşamaya getirmiş olabilirler. 'İlk adım' diyorlar, ilk adımların nereye bastığını göreceğiz. Siyasi ve toplumsal sonuçlarında boğulacaklar. İmralı pazarlığına açtıkları bu dönemin siyasi sicilini asla temizleyemeyecekler. İhanetin zaman aşımı yoktur."

"BİRİ İKTİDARINI BİRİ KOLTUĞUNU KORUMAK İSTİYOR"

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin bu süreçteki tutumunu şu sözlerle ifade etti:

"Biri iktidarını, biri koltuğunu, biri de yıllardır ulaşamadığı hedefe Saray'ın eliyle ulaşmak istemektedir. Bizim isteğimiz ise evlatlarımızın geleceğini korumak. Bu 'çözüm yasası' diye sahnelenen oyunun piyonu olmayacağız."

"MECLİS'TEN GEÇSE DE TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA HÜKÜMSÜZDÜR"

Grup konuşmasını meclis çoğunluğu üzerinden yürütülen sürece dair kararlılık mesajıyla tamamlayan Dervişoğlu, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı

"Yasa gelebilir, oy çoğunlukları var. Karar Türk milletinin vicdanında hükümsüz kalacaktır. Biz yenilmeyeceğiz."