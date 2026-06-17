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Halk TV Türkiye Dervişoğlu Erdoğan'a seslendi: Bu memleket sana mecbur değil

Dervişoğlu Erdoğan'a seslendi: Bu memleket sana mecbur değil

Dervişoğlu partisinin grup toplantısında sert sözlerle Erdoğan'a seslendi! Referandum çağrısını yineleyen Dervişoğlu, "Barış için teröristle kucaklaşmak zorunda değilsin. Bu memleket sana mecbur değil" dedi.

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İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İmralı sürecinde Meclis kapanmadan önce atılacağı konuşulan hukuki adımlar üzerinden iktidara yüklendi.

DERVİŞOĞLU ERDOĞAN'A SESLENDİ! "BU MEMLEKET SANA MECBUR DEĞİL

"Barış için teröristle kucaklaşmak zorunda değilsin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen Dervişoğlu, "Bu millet senin iktidarını taşımak için çile çekmek zorunda değil. Sen bu memlekete mecbursun ama bu memleket sana mecbur değil." dedi. Dervişoğlu ayrıca Ankara’da miting düzenleyeceklerini duyurdu.

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Dervişoğlu, “Adaletsizliğe karşı adalet, saltanata karşı Cumhuriyet, kayyumlara karşı demokrasi, butlanlara karşı milli egemenlik, çözülmeye karşı bütünlük için bayrak açıyorum” dedi. 27 Haziran’da Tandoğan Meydanı’nda miting çağrısı yapan Dervişoğlu, “Bu büyük buluşma Türk milletinin yeniden doğuşu olacaktır” ifadelerini kullandı.

"O SENARYOYU BOZACAĞIZ"

Öcalan’ın serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalara da değinen Dervişoğlu, referandum çağrısını yineledi.

Dervişoğlu Erdoğan'a seslendi: Bu memleket sana mecbur değil - Resim : 2

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, “Ben neye bayrak açacağımı söyledim. Salt bu değil. Bu yasa teklifinin meşruiyet kazandırılması için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Recep Tayyip Erdoğan
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