Dershanelerin İngiltere'de üniversite diploması tezgahı YÖK'ü bile şaşkına çevirdi

Dershanelerin kurduğu üniversiteye geçiş sistemi YÖK'ü bile şaşkına çevirdi. Anlaşmalı dershaneler öğrencileri üniversite adına kaydedip hazırlık ve ilk sınıf eğitimini Türkiye'de veriyor, ardından İngiltere'de diploma vaadinde bulunuyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar durumu bir vakıf üniversitesi rektörünün şikayeti üzerine tespit ettiklerini ifade ederken yeni düzenlemeyle yasal boşlukları ortadan kaldırıp bu sisteme son verileceğini açıkladı.

DERSHANELERİN TEZGAHI YÖK'Ü BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları beklenirken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan üniversite adaylarını yakından ilgilendiren dikkat çekici açıklamalar geldi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre Özvar, bazı dershanelerin İngiltere'deki üniversitelerle kurduğu sistem üzerinden öğrenci kaydı yaptığını belirterek, bu uygulamanın yeni yasal düzenlemeyle engelleneceğini söyledi.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda milletvekillerini bilgilendiren Özvar, bazı İngiliz üniversitelerinin dershaneler aracılığıyla öğrenci topladığını anlattı.

Özvar, "Bir dershaneyle anlaşmış İngiltere'de bir üniversite, dershane üniversite adına kayıt yapıyor. Üniversite adına hazırlık sınıfı açıyor. Yetmiyor, birinci sınıfı dershanede okutuyor. İkinci sınıfın ortasına kadar devam ediyor, sonra da 'İngiltere'ye gelirsen böyle diploma veririm, Türkiye'de bitirirsen böyle diploma veririm' diyor" ifadelerini kullandı.

DERSHANELER ÜZERİNDEN İNGİLTERE'DE ÜNİVERSİTE DİPLOMASI VERİYORLAR

YÖK Başkanı, uygulamanın bir vakıf üniversitesi rektörünün şikayeti üzerine ortaya çıkarıldığını belirterek, İngiltere'de adı bilinen üniversitelerin dershaneler üzerinden öğrenci toplayıp eğitim verdiğini ve İngiltere'de geçerliliği olmayan diplomalar sunduğunu söyledi.

Özvar, benzer bir uygulamanın reklamını İstanbul'da belediye otobüsünde gördüğünü de anlatarak, dershanelerin belirli üniversitelere öğrenci yönlendirmek için açık şekilde reklam yaptığını ifade etti.

YÖK'ün bu tür faaliyetler nedeniyle yıllardır savcılıklara suç duyurusunda bulunduğunu ve valiliklere kapatma başvuruları yaptığını belirten Özvar, yeni kanun maddesiyle bu yasal boşluğun tamamen kapatılacağını söyledi.

Özvar, YÖK'ün tüm illerde sürekli denetim yapmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine ulaşan şikayetler doğrultusunda işlem yapabildiklerini ifade etti.