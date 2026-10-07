Derin Mermerci'nin yalısına vapur girdi! "Rıhtımımı yok ettiler"

Üsküdar'da bir yolcu vapuru, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci'ye ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Yalıda ve teknede hasar oluşurken, Mermerci'den açıklama geldi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar Vaniköy sahilinde bir yolcu vapuru, yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Kazanın ardından yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından yalıda yaşayanlar, panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BENİM ÇOCUKLARIM EVDE TRAVMA YAŞADILAR"

Sosyal medya hesabından video paylaşarak açıklama yapan ve hasarı gösteren Derin mermerci, "Şu anda elim titriyor, hiç böyle bir şey yaşamadım. Dava açacağım, benim çocuklarım evde travma yaşadılar. Rıhtımımı yok ettiler." dedi.

Mermerci, yaşananların ardından polise giderek ifade verdi.

"YALI HAYATI HERKESİN SANDIĞI KADAR İYİ DEĞİL" DEMİŞTİ

Birkaç ay önce bir YouTube programına konuk olan Derin Mermerci yalı hayatının zorluklarından bahsederek, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil, sürekli bir sorun çıkıyor. Borular patlıyor vs. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem, trafiği atlıyorsun. Benim için lüks diyorsanız, lüks bu" demişti.