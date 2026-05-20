Dereye uçan otomobilini bırakıp gitti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye savruldu. Kazanın ardından sürücünün aracı bırakıp olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bildirilene göre sürücüsünün kontrolünden çıkan 16 YAH 28 plakalı otomobil dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri sürücünün aracını terk edip gittiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünün aracı bırakarak bölgeden ayrıldığını tespit etti.

ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Dereye savrulan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücüye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtilirken başlatılan soruşturmada kazanın detaylarının inceleneceği bildirildi.

