Dereye kardeşleri ile giren 12 yaşındaki Aziz'den acı haber geldi! Her şey babanın gözleri önünde yaşandı...

Bitlis’in Mutki ilçesinde serinlemek için kardeşleriyle birlikte dereye giren 12 yaşındaki Aziz Şeflek’ten acı haber geldi. Babasının gözleri önünde yaşanan faciada küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarındaki derede meydana geldi. Baba Bakır Şeflek, çocukları Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11) ile birlikte dere kenarına gitti. Serinlemek için suya giren kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı.

DEREYE ATLAYAN BABA FATİH'İ KURTARDI

Çocuklarının suda çırpındığını gören baba, hemen dereye atlayarak müdahale etti. Fatih Şeflek kurtarılırken, Enes Şeflek olay yerinde yaşamını yitirdi. Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere boyunca başlatılan arama çalışmaları hava kararana kadar devam etti. Gece ara verilen çalışmalara sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

Bitlis ve Van’dan gelen polis ve AFAD dalgıçları, İHH Arama Kurtarma ve HAK ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ekipler dere boyunca ve su altında arama gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Saatler süren aramanın ardından Aziz Şeflek’in cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 100 metre uzaklıktaki çalılıkların arasında bulundu.

Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)