Dereye düşen çocuk 300 metre sürüklendi: Film gibi operasyonla kurtardılar

Artvin Borçka'da, ayağının kayması sonucu dereye düşerek akıntıya kapılan ve 300 metre sürüklenen 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, yurttaşların yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dik duvardan iple inerek yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Köprü ayağının bulunduğu bölgede duran Eslem Yenilmez, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek dereye düştü.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN İPLE İNDİLER

Güçlü akıntıya kapılan çocuk, suda çırpınarak yaklaşık 300 metre boyunca sürüklendi. Çocuğun suda sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar, hemen kurtarma çalışması başlattı. Çevredekiler, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple inerek akıntıyla sürüklenen Eslem’e ulaşmayı başardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların ortak çalışması sonucu halat yardımıyla bulunduğu sarp bölgeden yola çıkarılan küçük çocuk ve onu kurtaran vatandaş, hazır bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eslem Yenilmez’in tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.