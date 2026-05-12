Halk TV Türkiye Derede zamanla yarış: 5 çocuk mahsur kaldı, itfaiye sırtında taşıdı

Bursa'da yürekleri ağza getiren bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Dere kenarında oyun oynamak isteyen 5 çocuk, su yükselince mahsur kaldı. İtfaiye eroleri çocukları sırtında taşıdı.

Bursa'da film sahnelerini aratmayan korku dolu anlar yaşandı. Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuz Gözeler mevkiine gezmeye giden 5 arkadaş dereyi geçerek ağaçlık alana gitti.

5-6 yaşlarındaki çocuklar derenin su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların, çocukların yardım çığlığını duyması sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, bulundukları yerde bekleyen 5 arkadaşı sırtlarına alıp, dereden geçirerek kurtardı. 5 çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çocuk İtfaiye
