Derede zamanla yarış: 5 çocuk mahsur kaldı, itfaiye sırtında taşıdı
Bursa'da yürekleri ağza getiren bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Dere kenarında oyun oynamak isteyen 5 çocuk, su yükselince mahsur kaldı. İtfaiye eroleri çocukları sırtında taşıdı.
Bursa'da film sahnelerini aratmayan korku dolu anlar yaşandı. Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi Dokuz Gözeler mevkiine gezmeye giden 5 arkadaş dereyi geçerek ağaçlık alana gitti.
5-6 yaşlarındaki çocuklar derenin su seviyesi yükselince mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların, çocukların yardım çığlığını duyması sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, bulundukları yerde bekleyen 5 arkadaşı sırtlarına alıp, dereden geçirerek kurtardı. 5 çocuğun da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)
