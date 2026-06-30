Dere kenarında can pazarı: bir baba üç evladını kurtarmak için suya atladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü yakınlarında bulunan derede meydana geldi. Babaları Bakır Şeflek ile birlikte dere kenarına giden Fatih (13), Aziz (12) ve Enes Şeflek (11) kardeşler, serinlemek amacıyla suya girdi. Çocuklar bir süre sonra suyun içinde çırpınmaya başladı.

BİR EVLADINI KURTARDI, DİĞERİ SUDAN CANSIZ ÇIKARILDI

Çocuklarının suda zor anlar yaşadığını gören baba Bakır Şeflek, çocuklarını kurtarmak için hemen dereye atladı. Baba Şeflek, ilk olarak oğlu Fatih’i sudan çıkararak güvenli alana ulaştırdı. Daha sonra diğer oğlu Enes’e ulaşan baba, çocuğunu sudan çıkardı ancak 11 yaşındaki Enes'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada 12 yaşındaki Aziz Şeflek ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

EKİPLER VE YURTTAŞLAR ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Aziz Şeflek’in bulunması için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çevre köylerde yaşayan yurttaşlar da ekiplerle birlikte arama çalışmalarına destek veriyor. (DHA)