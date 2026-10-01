Depremle ilgili merak edilen soruya Ahmet Ercan’dan yanıt: Bunu söyleyen bilim adamı değildir

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, bir depremin önceden bilindiğinin söylenebilmesi için zamanının, odak konumunun ve büyüklüğünün tam olarak bilinmesi gerektiğini belirtti.

“İLERİ TEKNOLOJİ BUNU BAŞARAMADI”

Ercan, paylaşımında depremi bilmenin üç temel unsuru olduğunu ifade ederek, “Depremi bilmek demek: olacak depremin tam zamanını, tam odak konumunu, tam büyüklüğünü bilmek demektir” dedi. Bu üç unsurun günümüzde ileri teknoloji ve jeofizik bilimi tarafından henüz belirlenemediğini belirten Ercan, depremi kesin olarak bildiğini söyleyen kişilerle ilgili de değerlendirmede bulundu.

“BİLİMDE BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Ercan, “Eğer birisi ben biliyorum derse, o bilim adamı değildir” ifadelerini kullandı.

Depremin önceden kesin biçimde bilindiğine yönelik söylemleri bilim dışı olarak nitelendiren Ercan, bu tür açıklamaların Türkiye’de gündeme geldiğini belirterek, “Bu tür bilim dışı yaygara yalnızca ülkemizde var. Değerli basının ve saygıdeğer halkımızın bilgilerine sunarım.” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

Dilimizde tüy bitti. Depremi bilmek demek: olacak depremin 1. Tam zamanını, 2. Tam odak konumunu,3. Tam büyüklüğünü bilmek demektir. İleri teknoloji JEOFIZIK bilimi bunu başaramadı. Eğer birisi ben biliyorum derse, o bilim adamı değildir. Ya kahindir, ya müneccim, ya da şöhret peşinde koşan bir kişidir. Bilimde böyle bir şey yok. Bu tür bilim dışı yaygara yalnızca ülkemizde var. Değerli basının ve saygıdeğer halkımızın bilgilerine sunarım.