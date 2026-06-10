Deprem hasarlı araçlarla bankaları dolandıran şebeke yakalandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, finans kuruluşlarını hedef alan devasa bir nitelikli dolandırıcılık şebekesini deşifre etti. Yürütülen titiz soruşturma kapsamında, organize bir şekilde hareket eden şüphelilerin, bankacılık sistemini ve kredi mekanizmalarını kullanarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

DEPREM HASARLI ARAÇLARLA BANKALARI DOLANDIRAN ŞEBEKE YAKALANDI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre şebeke üyeleri; trafik kazalarında ağır hasar almış, yangınlarda küle dönmüş ya da deprem nedeniyle ağır hasarlı hale gelmiş araçları piyasadan ucuza temin etti.

Bu araçları tamamen sağlammış gibi göstermek amacıyla gerçeğe aykırı sahte ekspertiz raporları düzenlenmesini sağlayan şüpheliler, bu sahte evrakları finans kuruluşlarına sundu.

Hazırlanan hileli raporlar üzerinden bankalardan yüksek meblağlarda araç kredileri temin eden şebekenin, çekilen kredileri geri ödemeyerek milyonlarca liralık haksız menfaat elde ettiği belirlendi.

17 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Başsavcılık "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında geniş çaplı bir operasyon talimatı verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere şu illerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi:

Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 39 şüphelinin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Suça konu çok sayıda delile el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri ve adli tahkikat için hazır edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklaması şu şekilde:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında;

Şüphelilerin, trafik kazalarında ağır hasar almış, deprem nedeniyle ağır hasarlı hale gelmiş veya yanmış araçları temin ederek, bu araçlara ilişkin gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenlenmesini sağladıkları, söz konusu raporları kullanmak suretiyle finans kuruluşlarından araç kredileri temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri yönünde tespitler yapılması üzerine,

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik” suçlarından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır illerinde bulunan 39 şüpheli hakkında 10.06.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama yapılmasına,

suça konu delillere el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."