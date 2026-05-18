Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Depo baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Depo baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de bir depoya düzenlenen baskında 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Depo baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Cezaevine gönderildilerKırşehir'de uyuşturucu operasyonu: Cezaevine gönderildiler

27 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda metamfetamin bulunduğu ihbarı üzerine Akdeniz ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi.

YALKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında A.A. ve S.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Uyuşturucu Operasyon Tutuklama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro