Depo baskınında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda metamfetamin bulunduğu ihbarı üzerine Akdeniz ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan depoya operasyon düzenleyen ekipler, 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.A. ve S.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı. (DHA)