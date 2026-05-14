Denizli'de yıldırım düştü: 2 işçi yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi’nde talihsiz bir olay yaşandı. Bir apartmanın çatısında tamirat işleriyle uğraşan E.M. ve A.M. isimli 2 işçinin üzerine, çalışma yaptıkları sırada yıldırım düştü.

2 İŞÇİ YARALANDI

Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan işçiler , bulundukları çatıdan itfaiye merdiveni yardımıyla güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 işçi, ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (AA)