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Halk TV Türkiye Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor - Fotoğraf: 1
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale hala sürüyor.

Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor - Fotoğraf: 2
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Kale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor - Fotoğraf: 3
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Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca alevlerin etkisiyle fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından fark ediliyor. Ayrıntılar gelecek. (AA)

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