Denizli'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale devam ediyor.
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale hala sürüyor.
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Kale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca alevlerin etkisiyle fabrikadan yükselen dumanlar kentin birçok noktasından fark ediliyor. Ayrıntılar gelecek. (AA)