Denizli'de inşaatta göçük: Kepçe operatörü yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yapımı süren Basketbol Gelişim Merkezi inşaatında meydana gelen göçükte kepçe operatörü Kudret Erdoğan (45) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bereketler Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan Basketbol Gelişim Merkezi'nin temel kazısı sırasında meydana geldi.

GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILDIĞINDA YAŞAMINI YİTİRMİŞ BULUNDU

İddiaya göre, alanda kazı çalışması yapan kepçe operatörü Kudret Erdoğan, ölçüm yapmak amacıyla iş makinesinden indiği sırada toprakta göçük oluştu. Göçük altında kalan Erdoğan'ı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)