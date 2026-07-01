Denizli'de alacak-verecek meselesi çatışmaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj yolu üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

ALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

İddiaya göre, iki grup arasındaki alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla ateş açılmasıyla kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, göğsünden vurulan 18 yaşındaki Bilal Ertene'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 3 kişi ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası hayatını kaybeden Ertene'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)