Denizin dibi büyü kaynıyor! Dalıp dalıp çıkardı

Antalya'da dalış yapan ve su altı dünyasını 'Su altında hayat var' adlı sosyal medya hesabından paylaşan dalgıç Hüseyin Fırat, son dalışında karşılaştığı manzara ve sonrasında yaşananlar nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SİGARA SANDI BÜYÜ ÇIKTI

Yaklaşık bir ay önce Yalım Park bölgesindeki falezlerin altında kıyıya yakın bir noktada dalış yaptığını belirten Hüseyin Fırat, suyun altındaki gizemli paketi ilk başta çevre kirliliği sandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Uzaktan gördüğümde nesneyi bir sigara paketi zannettim. Yanına gidip elime aldığımda üzerinde bir vesikalık fotoğraf, Arapça yazılı kağıtlar olduğunu ve her yerinin sıkıca bantlandığını fark ettim. Bunun bir büyü malzemesi olduğunu anladım. Eve getirip eşimle birlikte açtık ve sosyal medyamızda paylaştık. Tanımadığımız bir vatandaşa ait olan vesikalık fotoğrafın net göründüğü yerleri, o kişiyi mağdur etmemek adına bulanıklaştırmak zorunda kaldık."

DALIP DALIP ÇIKARDI... ÇIKARDIKLARINI PAYLAŞTI

Yaptığı bu paylaşımın ardından sosyal medya üzerinden yoğun bir tehdit ve hakaret dalgasıyla karşılaştığını ifade eden Hüseyin Fırat, kendisini hedef alan hesapları tek tek incelediklerini söyledi.

Bu durumun bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız ettiğini belirten Fırat, kendilerine yönelik hakaretlerin yanı sıra doğrudan büyü yapmakla da tehdit edildiklerini vurguladı.

Profilleri açık olan bu hesapları incelediklerinde, karşısındaki kişilerin "metafizik" ve "büyü" gibi kavramlar üzerinden bu işi ticarete döken ve buradan kazanç sağlayan kişiler olduğunu gördüklerini ifade eden ünlü dalgıç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını ve savcılık kanalıyla gerçek kimlikler tespit edildiğinde tazminat davası da açarak sürecin takipçisi olacaklarını ekledi.

DENİZİN DİBİ BÜYÜ KAYNIYOR!

Deniz altındaki batıl inanç kirliliğinin boyutlarının sanılandan çok daha büyük olduğunu ve istisnasız her dalışta mutlaka bir iki benzer nesneyle karşılaştığını dile getiren Fırat, su altındaki kilit gizemini şu sözlerle aktardı:

"Buna belki inanmayacaksınız ama istisnasız her dalışta mutlaka 1-2 büyü malzemesine denk geliyoruz. Bunlar arasında en yaygın olanı asma kilitler. İlk başlarda denizin dibinde neden bu kadar çok kilit olduğunu anlayamamıştık. Sonradan takipçilerimiz bize söyledi; bunlar kısmet açma ya da kısmet kapama büyüsü amacıyla kullanılıyormuş. Artık her dalışımda en az 4-5 tane asma kilide denk geliyorum."

ŞELALE ALTLARINA TOPLANMIŞ

Sualtı bulgularında sadece kilitlerin değil, çok daha organize malzemelerin de yer aldığını belirten Fırat, dalışlarında vesikalık fotoğrafların yanı sıra tablet büyülere ve cam şişelerin içine konulup denize atılmış Arapça yazılı kağıtlara da rastladıklarını söyledi.

Bu materyallerle ilgili özellikle bir noktanın dikkatlerini çektiğini ifade eden deneyimli dalgıç, ileri seviye olarak nitelendirilen bu büyülerin genellikle akan tatlı su şelalelerinin denizle birleştiği noktalarda yoğunlaştığını dile getirdi.

Fırat, bu işi yapan kişilerin malzemeleri muhtemelen önce tatlı suya bıraktığını, suyun akış gücüyle birlikte bu nesnelerin şelale altlarına ve oradan da denize taşındığını, bu yüzden en yoğun bulgulara bu birleşim noktalarında ulaştıklarını sözlerine ekledi. (DHA)