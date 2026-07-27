Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.

YARDIMA GİDENLER DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Durumu fark edip yardım etmek amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, dün denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KAYIP OLARAK ARANAN YEĞENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün de cansız bedeni de bu sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenerek boğulan Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı’na getirilen cenazeler, düzenlenen törenin ardından Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)