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Halk TV Türkiye Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı

Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişinin dalgalara kapılarak boğulduğu olayda, 16 yaşındaki kayıp yeğen Halil Öztürk'ün de cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Kulak Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren aynı aileden 5 kişi, kısa süre sonra kuvvetli dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.

Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 1

Kahreden olay: Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğulduKahreden olay: Denize giren 5 kişilik aileden 3'ü boğuldu

YARDIMA GİDENLER DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Durumu fark edip yardım etmek amacıyla denize giren 2 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Yardıma giden kişiler daha sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 3

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu Savaş Öztürk (42), eşi Zehra Öztürk (39) ve baldızı Ceylan Dağşan'ın (30) cansız bedenleri, dün denizden çıkarıldı. Olayda boğulma tehlikesi geçiren ailenin kız çocuğu Fatma Öztürk (16) ise hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 4

KAYIP OLARAK ARANAN YEĞENİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp olarak aranan yeğen Halil Öztürk'ün de cansız bedeni de bu sabah ekipler tarafından bulundu. Böylece olayda ölü sayısı 4'e yükseldi.

Hastanede tedavisi süren Fatma Öztürk'ün durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CENAZELER DEFNEDİLDİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize girdikten sonra dalgaların etkisiyle açığa sürüklenerek boğulan Savaş Öztürk, eşi Zehra Öztürk, baldızı Ceylan Dağşan ve yeğeni Halil Öztürk'ün cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Denize giren aynı aileden 4 kişi öldü! 16 yaşındaki Halil'in cansız bedenine ulaşıldı - Resim : 5

Tarsus Şehir Mezarlığı’na getirilen cenazeler, düzenlenen törenin ardından Sucular Şehir Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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