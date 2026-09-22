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Halk TV Türkiye Denize düşüp kaybolmuştu: Günler sonra acı haber geldi

Denize düşüp kaybolmuştu: Günler sonra acı haber geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan erkek cesedinin, Sisam Adası’ndan dönerken yattan denize düşüp kaybolan iş insanı Rıza Muslu’ya ait olduğu belirlendi.

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Denize düşüp kaybolmuştu: Günler sonra acı haber geldi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahile vurmuş halde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin, önceki gün Sisam Adası’ndan Kuşadası’na dönerken yattan denize düşerek kaybolan iş insanı Rıza Muslu’ya ait olduğu belirlendi.

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SAHİLDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 15.00 sıralarında Karaova Mahallesi Sahil Siteleri’nde meydana geldi. Plajda serinlemek için denize girenler, kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kıyıda bulunan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

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CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde cesedin, önceki gün Sisam Adası’ndan Kuşadası’na dönerken yattan denize düşüp kaybolan iş insanı Rıza Muslu’ya ait olduğu tespit edildi. Muslu’nun cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Aydın Deniz Ceset
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