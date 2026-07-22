Denizden çıkarılan kadının erkek arkadaşı cankurtarana saldırdı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Dereköy Sahili’nde meydana gelen olayda; Soner B. (26), kız arkadaşı Aleyna T. (27) ve Elzem Ü. birlikte yüzmeye ve içki içmeye gitti. Bir süre sonra Aleyna T. ile Soner B. arasında başlayan tartışma üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerine şikayetçi olmadığını beyan eden Aleyna T., tartışmanın ardından tekrar denize dönerek yüzmeye devam etti.

CANKURTARAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Gelişmeler üzerine arkadaşı Elzem Ü., jandarma ekiplerine dikkat çeken bir bilgilendirmede bulundu. Elzem Ü., Aleyna T.’nin babasını henüz yeni kaybettiğini ve bu nedenle psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Bu beyan üzerine jandarma ekipleri, denizde bulunan kadının güvenli şekilde karaya çıkarılması amacıyla bölgeye cankurtaran ekiplerini sevk etti.

CANKURTARA DARP GİRİŞİMİ VE ARBEDE

Cankurtaran ekiplerinin Aleyna T.’yi denizden çıkarmak için çalışma başlattığı sırada müdahale gerçekleşti. İddiaya göre Soner B., o esnada görüntü çektiğini öne sürdüğü bir başka cankurtaranı iterek yere düşürdü. Olayın hızla büyümesi ve taraflar arasında arbede çıkması üzerine güvenlik güçleri devreye girdi.

BİBER GAZI VE HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Arbedeyi kontrol altına almakta güçlük çeken jandarma ekipleri, olaya biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak müdahale etmek zorunda kaldı.

Müdahalenin ardından yatıştırılan taraflar, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. (DHA)