Denizden çıkardıklarına kendileri de inanamadı: Önünde fotoğraf çektirdiler

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum’da, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Mavi Beyaz Seferberlik” etkinliğinin 3. etabı geniş bir katılımla tamamlandı.

Bodrum Belediyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarda binin üzerinde gönüllü ve personel, kentin hem sokaklarını hem de deniz dibini atıklardan arındırdı.

DENİZDEN ÇIKARDIKLARINA KENDİLERİ DE İNANAMADI

Temizlik seferberliği kapsamında Konacık, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde yürütülen kara temizliğine eş zamanlı olarak Bitez’de deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ve Eko Miras ekibi dalgıçlarının su altından çıkardığı atıkların miktarı ve niteliği görenleri hayrete düşürdü.

Dalgıçlar denizden kamyonlar dolusu çöp çıkartırken, kıyı şeridinde de "Mis Gibi 1 Bodrum" ekibi yoğun bir mesai harcadı.

Günün sonunda hem denizden hem de karadan toplanan atıkların toplam ağırlığının 20 tona ulaştığı açıklandı.

ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Toplanan devasa çöp yığını Bitez sahilindeki kapanış töreni alanına taşındı. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de katıldığı seremonide, belediye çalışanları ve gönüllüler anlamlı bir mesaj vermek için harekete geçti.

Toplanan yaklaşık 20 ton atığın bulunduğu çöp poşetleri sahile dizilerek dev puntolarla "Kirletmeyin! İyi Bayramlar" yazısı oluşturuldu.

Ortaya çıkan bu çarpıcı tablo önünde hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılar, toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.

Başkan Mandalinci, daha temiz ve doğaya duyarlı bir Bodrum için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. (AA)