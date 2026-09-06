Denizden bol bol geliyor kapış kapış gidiyor: 4 ay daha sürecek

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“Vatandaş televizyondan, sanal medyadan gördüğü kadarıyla, haliyle insanlar geziyor, görüyor. Bir palamut talebi var, hem de bolca. İnsanların haliyle, haklı olarak bir özlemi de var. Bu noktada baktığımızda sık sık satılan, sık sık talep edilen; gerek tavası gerek fırını gerek ızgarası gerek buğulaması, hatta çıtlamasıyla palamut şu an revaçta olan bir balığımız.

Bununla beraber mezgit geri kalmıyor, barbun geri kalmıyor. Çok güzel istavrit hareketlenmesi, istavrit talebi var. Bununla beraber zaman zaman buğulama için kötekler, minekoplar, vatandaşın aylardır gelen özlemle de sıkça talep ettiği balıklar var. Bu noktada biz de elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde balıkları temizleyip, hazırlayıp gerek pişmiş gerek çiğ olarak sunmaya çalışıyoruz. Sezondan da memnunuz” (DHA)