Denizden bol bol geliyor kapış kapış gidiyor: 4 ay daha sürecek
Karadeniz’de denizden bol bol gelen palamut, tezgahlarda kapış kapış gidiyor. Sezonun bereketli başlaması balıkçıların yüzünü güldürürken, palamut bolluğunun 4 ay daha sürmesi bekleniyor.
Karadeniz'de av sezonunun açılmasıyla birlikte palamutta yaşanan bereket, balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Fiyatı tanesi 140 ila 180 lira arasında değişen palamuda vatandaşların ilgisi arttı. Balıkçılar, palamut bolluğunun önümüzdeki 3-4 ay boyunca devam etmesini bekliyor.
Balıkçı tezgahlarında palamutun yanı sıra diğer türlerin fiyatları da dikkat çekiyor. İstavrit ve hamsinin kilosu 220 liradan, kefal ve tirsinin 240 liradan, mezgidin 350 liradan, somonun 380 liradan, barbunyanın 420 liradan, çupranın 650 liradan ve levreğin ise 750 liradan satıldığı belirtildi.
Palamut bolluğunun süreceğini söyleyen balıkçı Emrah Canikli, “Tezgahlarımızın birçoğu da palamutla şenleniyor. Denizdeki bollukta genelde palamudun bol olduğu sezonlarda bunun en az iki buçuk ay, üç ay devam ettiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla biz bu noktada palamudun en az iki buçuk, üç ay, belki de bolluğa göre dört ay devam edebileceğini düşünüyoruz. Tabii denizin işi, kesin olarak bunu bilemiyoruz. Biz devam edebileceğini düşünüyor ve umuyoruz” dedi.
Balık sezonunun çok bereketli başladığını belirten Emrah Canikli, sözlerine şöyle devam etti:
“Çok güzel bir balık sezonuna yine 'Bismillah' diyerek 'merhaba' dedik. Palamutlar bol bol geliyor. Yeni sezonumuz palamutlarla beraber rengarenk şekilde açıldı. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Aynı şekilde balığa gelen misafirlerimizi, vatandaşlarımızı da gayet memnun ediyor. Biliyorsunuz, 15 Ağustos'tan itibaren çaparide, oltada serbest olan ve bu noktada bolluğunu belli eden palamut, istikrarlı bir şekilde, şaşırtmadan bolluk göstergesini devam ettiriyor.
Bununla beraber devamında çinekopumuz gelecek. Yani daha çeşit bol olacak. Ama onun dışında baktığımız zaman palamutla birlikte tezgahlarımızı renklendiren kırmızı kırmızı, alev gibi barbunlar; sarı sarı, yaldır yaldır yanan mezgitler; yemyeşil kıraça istavritler; olta levrekleri derken tezgahlarımız şu anda şenlikli bir vaziyette. Gün gün değişen bir fiyat politikası var. Biz bol olsun, hesaplı olsun, uygun olsun yanındayız. Fakat balıkçı tabiriyle deniz ananın müsaade ettiği kadarıyla biz bol olsun istiyor, bol olsun umuyoruz.”
Sezonun açılmasıyla beraber palamuda vatandaşların tezgahlarda yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Canikli, şu ifadeleri kullandı:
“Vatandaş televizyondan, sanal medyadan gördüğü kadarıyla, haliyle insanlar geziyor, görüyor. Bir palamut talebi var, hem de bolca. İnsanların haliyle, haklı olarak bir özlemi de var. Bu noktada baktığımızda sık sık satılan, sık sık talep edilen; gerek tavası gerek fırını gerek ızgarası gerek buğulaması, hatta çıtlamasıyla palamut şu an revaçta olan bir balığımız.
Bununla beraber mezgit geri kalmıyor, barbun geri kalmıyor. Çok güzel istavrit hareketlenmesi, istavrit talebi var. Bununla beraber zaman zaman buğulama için kötekler, minekoplar, vatandaşın aylardır gelen özlemle de sıkça talep ettiği balıklar var. Bu noktada biz de elimizden gelen hizmeti yapmaya çalışıyoruz. En güzel şekilde balıkları temizleyip, hazırlayıp gerek pişmiş gerek çiğ olarak sunmaya çalışıyoruz. Sezondan da memnunuz” (DHA)