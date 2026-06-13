Denizden acı haber geldi! Dalış yapan Astsubay'ın cansız bedenine ulaşıldı

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Aydın’ın Didim ilçesinde dalış yapmak için girdiği denizden çıkmadığı belirlenen 40 yaşındaki Astsubay Abdülsamet Açıkgöz'ün, cansız bedenine ulaşıldı.

AİLESİ HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ

Olay, saat 14.00 sıralarında Didim ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde yaşandı. İzmir'de görev yapan Astsubay Abdülsamet Açıkgöz, kayınpederini ziyaret etmek amacıyla Didim'e geldi. Burada dalgıç kıyafetlerini giyerek 3'üncü Koy'dan denize dalış yapan Açıkgöz, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kendisinden uzun süre haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

DENİZDEN VE HAVADAN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Sahil Güvenlik helikopteri, botları ve deniz polislerinin de katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda Açıkgöz’ün denizde cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Açıkgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)