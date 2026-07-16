Denizde hareketsiz bulunmuştu! 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Burgaz Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz şekilde duran bir kişiyi çevredeki yurttaşlar fark etti. Durumun hemen bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

İLK MÜDAHALE SAHİLDE YAPILDI ANCAK KURTARILAMADI

Denizden çıkarılan ve isminin Mehmet Aktaş (70) olduğu belirlenen yurttaşa ilk tıbbi müdahale, ihbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından sahil şeridinde gerçekleştirildi. Ambulansla ivedilikle Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aktaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

70 yaşındaki Mehmet Aktaş'ın sahile bu denli yakın bir noktada yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan üzücü olayın ardından, emniyet güçleri ve ilgili savcılık makamları tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Aktaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak adli tıp incelemelerinin ardından netlik kazanacak.