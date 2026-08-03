Denizcilikte yeni cezalar resmen başladı

31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7590 sayılı Kanun ile denizcilik sektöründeki ihlallere yönelik idari para cezaları yeniden düzenlendi. Yeni mevzuat; eksik gemiadamından izinsiz kıyı tesislerine, alkol sınırının aşılmasından tarama faaliyetlerine kadar pek çok kalemde milyonlarca lirayı bulan yaptırımlar getiriyor.

EKSİK PERSONELE VE ALKOLE AĞIR CEZA

Resmî Gazete’nin 33326 sayılı nüshasında yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında deniz ve içsular ulaştırmasına yönelik para cezaları maddesi yenilendi. Yeni düzenlemeye göre, asgari donatım belgesinde veya mevzuatta belirlenen gemiadamı nitelik ve sayısında eksiklik bulunan gemilere, her bir eksik personel için 250.000 Türk lirası ceza kesilecek. Gemideki personelin nefeste saptanan kan alkol seviyesinin (BAC) %0,05 veya 0,25 mg/ml oranını aşması halinde ise gemiadamına 50.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Deniz gözetim hizmetlerinde belirlenen esaslara uymayanlara 15.000 TL ile 150.000 TL, mesleki yetersizlik veya disiplinsizlik gösteren gemiadamlarına Gemiadamları Disiplin Komisyonunca 5.000 TL ile 50.000 TL, gemi acenteleri ve personeline ise Gemi Acenteleri Disiplin Komisyonunca 20.000 TL ile 200.000 TL arasında ceza verilecek.

İÇSULARDA VE ÖZEL TEKNELERDE DÜZENLEME

İçsularda çalışan gemi ve su araçlarında teknik şartlara ve gemiadamı sayısına uymayanlara 25.000 TL ila 100.000 TL ceza kesilecek; gemi kaptanına bu cezanın üçte biri ayrıca uygulanacak. Yolcu bulunan gemilerde tehlikeli yük taşınması yasağını ihlal edenlere 5.000 TL ile 50.000 TL arasında ceza verilecek.

Sac kalınlık ölçümü ve su altı sörveyi hizmetlerinde mevzuata uymayanlara 100.000 TL - 600.000 TL, dolu konteyner brüt ağırlık tespiti kurallarını çiğneyenlere 30.000 TL - 120.000 TL, tehlikeli yük eğitimi veren firmalara ise esaslara aykırılık halinde 10.000 TL - 30.000 TL ceza öngörüldü.

Özel teknelerde boya göre ceza sistemi getirildi. Seyir izin belgesi almadan veya hudut kapılarını kullanmadan usulsüz giriş-çıkış yapan deniz turizmi araçlarına boylarına göre metre başına 100 TL ile 1.000 TL arasında ceza kesilecek. Özel teknelerin teknik şart ve yeterlilik ihlallerinde metre başına 1.000 TL ila 2.500 TL ceza uygulanacak. Bağlama kütüğü ruhsatnamesi olmayan veya yükümlülükleri yerine getirmeyenlere 5.000 TL - 50.000 TL ceza verilecek; ruhsatsız geçen her ay için 1.000 TL ile 10.000 TL ilave edilecek.

LİMANLAR VE DÜZENLİ HATLAR MERCEK ALTINDA

İki kıyı tesisi arasında düzenli sefer yapan ve yolcu/araç verilerini bildirmeyen veya teknik şartlara uymayan işletmecilere 10.000 TL ile 100.000 TL (veya groston başına 60 TL - 200 TL) ceza uygulanacak. Gemi acenteliği esaslarına uymayanlara 10.000 TL ile 50.000 TL, Ticaret Bakanlığı hizmet tarifesine uymayanlara ise 100.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar ceza verilecek.

SOLAS kapsamındaki güvenlik kodunu (ISPS) ihlal eden gemi ve kıyı tesislerine 100.000 TL - 500.000 TL ceza uygulanacak. Yeşil Liman Sertifikası alması gerekip başvurmayan tesislere yanaşan her gemi için saat başına 5.000 TL ceza kesilecek; bu ceza yıllık 10.000.000 TL’yi geçemeyecek. Türk bayraklı gemileri belgelendiren yetkili kuruluşların ihlallerinde ceza 250.000 TL ile 500.000 TL arasında değişecek.

TERSANELER VE TARAMA FAALİYETLERİNE MİLYONLUK YAPTIRIMLAR

Tersane, tekne imal ve çekek yerlerindeki izinsiz veya kapsamdışı faaliyetlere 60.000 TL ila 600.000 TL, ruhsatsız çalışan tesis işleticilerine 165.000 TL ila 950.000 TL ceza verilecek. Gemi geri dönüşüm tesislerindeki ihlallerde ceza 100.000 TL - 1.000.000 TL aralığında belirlendi. En yüksek ceza kalemi ise tarama faaliyetlerine ayrıldı; deniz ve içsularda izinsiz tarama yapanlara 850.000 TL’den 8.250.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

İnşa, tadilat, bakım ve onarımlarda standartlara uymayan tesislere, gemi sahiplerine ve kontrol mühendislerine 20.000 TL - 200.000 TL (ve/veya metre başına 500 TL - 5.000 TL), klas kuruluşlarına ise 50.000 TL - 250.000 TL ceza kesilecek. İzin belgesi olmayan veya tesis dışında işlem yapılan gemilerde ceza metre başına 5.000 TL - 50.000 TL olacak.

Sıcak/soğuk çalışma öncesi gaz ölçümü ve emniyet dokümantasyonu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.500 TL - 65.000 TL, sorumluluğunu aksatan gaz ölçüm uzmanlarına 65.000 TL - 130.000 TL ceza verilecek. Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlarda izinsiz faaliyet gösteren tesislere 30.000 TL - 150.000 TL, organik kirlenmeyi önleyici sistem ve kaplama standartlarına uymayanlara ise 120.000 TL - 590.000 TL (ve/veya metre başına 2.500 TL) yaptırım uygulanacak.