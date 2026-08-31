Deniz kıyısında otururken dalgalar birden içeri çekti! Yardıma koşsalar da acı haber geldi

Arnavutköy sahilde arkadaşlarıyla oturan Nurettin Çırak, dalgaların etkisiyle bir anda denize sürüklendi. Çevredeki 2 kişi, yardım etmek için denize koştu. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Çırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 19.30 sıralarında Karaburun Sahili’nde yaşandı. Başakşehir’de ikamet eden Nurettin Çırak, 2 arkadaşıyla birlikte Karaburun’a geldi. Bir süre sahilde oturup vakit geçiren Çırak, kıyıda sırtı denize dönük halde oturduğu sırada gelen dalganın etkisiyle denize sürüklendi. Kısa süre içerisinde gözden kaybolan Çırak için çevredekiler harekete geçti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çırak’ın denize sürüklendiğini gören 2 kişi, yardım etmek için koştu. Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen Çırak’ın bilincinin kapalı olduğu fark edilince sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin sahildeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Çırak, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede tedavi altına alınan 58 yaşındaki Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik kayıtlarında olayın saat 19.34’te meydana geldiği belirtilirken, olay sırasında cankurtaranların görev süresinin sona erdiği öğrenildi. Çırak’ın ölümüne ilişkin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı. (DHA)