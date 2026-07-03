Deniz Göktaş'ın tutuklanması dünya basınında!

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanması dünya gündemine taşındı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin kaleme aldığı haberde, Göktaş'ın, YouTube'da 9,4 milyon kez izlenen stand-up gösterisi nedeniyle tutuklandığı belirtilirken, olay Türkiye'de son dönemde artan ifade özgürlüğü tartışmaları çerçevesinde değerlendirildi.

BBC, Deniz Göktaş'a, sahne performansında kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarının yöneltildiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na söz konusu gösteriyle ilgili 185 şikâyet ulaştığını, savcılığın sorgusunun ardından mahkemenin Göktaş'ın tutuklanmasına karar verdiği aktardı.

TERS KELEPÇELİ GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ TOPLADI

BBC, tatilden dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Göktaş'ın elleri arkadan kelepçeli şekilde adliyeye götürülmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada geniş yankı uyandırdığını yazdı.

Haberde, Çağlayan Adliyesi önünde çok sayıda kişinin komedyene destek vermek için toplandığı, duruşma sırasında da destek sloganlarının atıldığı ifade edildi.

DİYANET'İN HUTBESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

BBC haberinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde isim vermeden söz konusu stand-up gösterisine atıfta bulunulduğuna da yer verildi.

Haberde, hutbede dijital platformlarda mizah adı altında kutsal değerlere yönelik alaycı içeriklerin gençleri milli ve manevi değerlerden uzaklaştırdığı yönünde ifadeler kullanıldığı aktarıldı.

NATO ZİRVESİ VE GÖZALTILAR

BBC, Göktaş'ın tutuklanmasını Türkiye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin parçası olarak değerlendirdi.

Haberde, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde 200'den fazla kişinin gözaltına alındığı, Ankara'da 10 Temmuz'a kadar gösteri yasağı ilan edildiği ve bazı bağımsız medya kuruluşlarının zirve akreditasyonu alamadığı ifade edildi.

Kuruluş ayrıca çok sayıda gazeteci, akademisyen, avukat, sendikacı, çevreci ve LGBT+ hakları savunucusunun son haftalarda gözaltına alındığını, bazı LGBT+ derneklerinin sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin önde gelen çevre kuruluşlarından TEMA Vakfı gönüllülerinin de gözaltına alındığı, vakfın açıklamasına göre doğa gezisinden dönen emekli gönüllülerin büyük bölümünün daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

MUHALEFETE YÖNELİK SÜREÇ HATIRLATILDI

BBC, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını Türkiye'de muhalefete yönelik yargı süreçleriyle birlikte ele aldı.

Haberde, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (Human Rights Watch) Türkiye'de ifade özgürlüğü, medya ve muhalefet üzerindeki baskılara ilişkin yorumlarına yer verildi.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun süredir tutuklu bulunduğu, CHP'nin ise son dönemde yargı kararlarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Haberde, Ankara'da alınan mahkeme kararıyla CHP yönetiminin görevden alındığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa getirildiği belirtilirken, CHP'nin bu süreci "yargı darbesi" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

"ŞAKA YAPTIĞI İÇİN HAPİS TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA"

Haberde son olarak Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA), Deniz Göktaş'ın "şaka yaptığı için hapis tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" ifade ettiği açıklamasına yer verildi.

Dernek eleştiri ve mizahın hem Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ifade özgürlüğü çerçevesinde korunduğunu belirterek, tutuklama kararına tepki gösterdi.