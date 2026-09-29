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Deniz Göktaş'ın tahliye olduktan sonra ilk adresi orası oldu

Tahliye edilen komedyen Deniz Göktaş, özgürlüğüne kavuşmasının ardından soluğu Kadıköy'deki sahnesinde aldı. Göktaş, burada arkadaşları ve sevenleriyle bir araya geldi.

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"Ölü Deniz" gösterisi nedeniyle 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, dün görülen davada hakkında verilen kararın ardından tahliye edildi. Göktaş'ın tahliye sonrası ilk adresi ise Kadıköy oldu. Göktaş, Kadıköy'de sahneye çıktığı mekanda sevenleri tarafından karşılandı.

Deniz Göktaş'ın tahliye olduktan sonra ilk adresi orası oldu - Resim : 1

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Göktaş'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Göktaş, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasından ise beraat etti.

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Kararın ardından Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden çıkan Göktaş, cezaevi önünde ailesi ve dostları tarafından karşılandı.

Tahliye sonrasında ilk sözlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan isimlere de gönderme yapan Göktaş, "Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hayalim üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Göktaş Tahliye
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