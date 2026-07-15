Deniz Göktaş'ın gösterisi 'Ölü Deniz' İskoçya'da sahnelenecek

"Ölü Deniz" adlı gösterisini YouTube'a yükledikten sonra iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen, ardından hakkında hızla soruşturma başlatılarak "dini değerlere hakaret" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisi, İskoçya'nın Edinburgh kentinde sahnelenecek.

EDİNBURGH FRİNGE FESTİVALİ'NDE SAHNE ALACAK

Tutuklu bulunan Deniz Göktaş'ın "Ölü Deniz" isimli gösterisi, TuzBiber Stand-Up organizasyonu aracılığıyla Edinburgh Fringe Festivali'nin resmi programına dahil edildi.

Küresel çapta büyük ilgi gören festivalde, izleyiciler Göktaş'ın performansını izleme fırsatı bulacak.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

T24'ün haberine göre, Edinburgh'da gerçekleşecek gösterinin biletleri, adresi üzerinden 1,5 sterlin (yaklaşık 60 Türk Lirası) fiyatla satışa çıkarıldı.

YOUTUBE’DA MİLYONLARCA İZLENMİŞTİ

Deniz Göktaş, daha önce Harbiye'de gerçekleştirdiği gösterisini YouTube platformuna yüklemişti. Büyük yankı uyandıran bu video, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve 3 hafta içerisinde 13 milyon kişi tarafından izlenmişti.

YouTube üzerindeki gösterisiyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "dini değerlere hakaret" suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Göktaş’ın gösterisi hakkında mahkeme tarafından erişim engeli kararı verilmesine rağmen, söz konusu video YouTube platformu tarafından henüz kaldırılmadı.