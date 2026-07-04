Deniz Göktaş'ın babasıyla ilgili iddialara yalanlama: Yandaş medya hedef almıştı!

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından babası Kemal Göktaş hakkında sosyal medya ve yandaş haber sitelerinde yer alan iddialar tartışma yarattı. Çorum Katliamı sürecinde bir polisin öldürülmesiyle ilişkilendirilen Kemal Göktaş hakkında konuşan dava avukatı Sadık Eral, yargı dosyasında böyle bir durumun bulunmadığını ifade etti.

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın babası Kemal Göktaş hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

İktidara yakın medya kuruluşlarında Kemal Göktaş'ın, Çorum Katliamı'nda polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un yaşamını yitirdiği ve polis memuru Mehmet Bektaş'ın yaralandığı olaylarla bağlantılı olduğu yönünde haberler yer aldı.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan davanın avukatlarından Sadık Eral, Kemal Göktaş'ın bu dosyada sanık olarak yargılanmadığını belirtti.

Oda TV'ye konuşan Eral, olayla ilgili davada yalnızca iki sanığın bulunduğunu ifade ederek, yargılanan isimlerin Halkın Kurtuluşu Örgütü mensubu oldukları belirtilen A.R.Ö. ile G.K. olduğunu söyledi. Bu durumun Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin ilgili kararlarında da açık şekilde görüldüğünü dile getirdi.

Avukat Eral, bu nedenle Kemal Göktaş'ın söz konusu olayla ilişkilendirilmesine dayanak oluşturacak herhangi bir yargı kaydı bulunmadığını açıkladı.