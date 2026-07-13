Deniz Göktaş için Berlin'de buluştular: 'Mizahın doğasında farklı fikirlere katlanabilmek vardır'

"Ölü Deniz" adlı gösterisini YouTube'a yükledikten sonra iktidara yakın isimler tarafından hedef gösterilen, ardından hakkında hızla soruşturma başlatılarak "dini değerlere hakaret" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş için Almanya'nın başkenti Berlin'de, dayanışma amacıyla bir gösteri düzenlendi.

"Küçük İstanbul" olarak bilinen Kreuzberg'de gerçekleştirilen bu etkinliğe çok sayıda yurttaşın yanı sıra Alman siyasetçiler de katılarak ifade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ve hukukun üstünlüğü çağrısında bulundu.

ALMAN SİYASETÇİLER İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU YAPTI

Çok sayıda kişinin katılım gösterdiği Kreuzberg'deki buluşmada siyasi isimler de söz aldı. Almanya Federal Meclisi üyelerinden Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Yeşiller Partisi Milletvekili Kassem Taher Saleh ve Sol Parti Milletvekili Ferat Koçak yaptıkları konuşmalarda ortak bir dil kullanarak ifade özgürlüğünün demokratik toplumların en temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Katılımcılar ise ellerinde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlar eşliğinde mizahın, sanatın ve eleştirel düşüncenin hiçbir kısıtlama olmaksızın özgürce ifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

KENAN KOLAT: "ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAKTIR"

Gösteride konuşma yapan Almanya Türk Toplumu eski Başkanı ve CHP Berlin Birliği eski Başkanı Kenan Kolat, bu anlamlı buluşmanın sadece Deniz Göktaş özelinde kalmadığını, aynı zamanda demokrasi ve ortak gelecek adına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Almanya'da edindiği tecrübeleri paylaşan Kolat, farklı görüşlere sahip sivil toplum kuruluşlarının sanata ve mizaha sahip çıkmasının anayasal değerleri korumakla eş değer olduğunu belirtti.

"MİZAHIN DOĞASINDA FARKLI FİKİRLERE KATLANABİLMEK VARDIR"

Türkiye'deki vatandaşların düşüncelerini özgürce ifade etme noktasında daha fazla çekince yaşadıklarına dikkat çeken Kolat, mizahın farklı görüşlere tahammül etmeyi gerektirdiğini söyledi ve konuşmasında "Her görüşü beğenmek zorunda değiliz. Ancak mizahın doğasında farklı fikirlere katlanabilmek vardır." dedi.

İnsanların fikirlerini açıklamaktan, eleştirmekten ya da mizah üretmekten çekinir hale gelmesinin sadece bireysel bir sorun olmadığını, tüm toplumu doğrudan ilgilendirdiğini belirten Kolat, özgürlüğün sınırlarının en çok eleştiren ve farklı düşünen insanların durumuna bakılarak ölçülebileceğini kaydetti.

Hukukun herkese eşit şekilde uygulanması gerektiğini, adaletin ancak tüm kesimler için geçerli olduğunda gerçek bir anlam taşıyacağını vurgulayarak herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

"HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMASIZ UYGULANSIN"

Düzenlenen bu etkinliğin amacının toplumsal öfkeyi büyütmek değil, tam aksine hukuka olan inancı güçlendirmek olduğunu aktaran Kolat, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet gecikmesin. Hukukun üstünlüğü tartışmasız uygulansın. İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı herkes için güvence altında olsun. Bizler korkunun değil umudun, kutuplaşmanın değil dayanışmanın, baskının değil özgürlüğün yanında durmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet, bir gün herkese lazım olacaktır."(ANKA)