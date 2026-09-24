Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş Yeni Parti'ye katıldı

Deniz Gezmiş’in ağabeyi Bora Gezmiş, uzun süredir üyesi olduğu CHP'den ayrılarak YENİ Parti saflarına katıldı. Gezmiş’in parti rozetini ise teşkilat yöneticileri taktı.

Mahkemenin verdiği kararla mutlak butlan yönetimine geçen CHP ile yollarını ayıran Bora Gezmiş, tercihini YENİ Parti’den yana kullandı ve resmi üyelik başvurusunu gerçekleştirdi. Bu kararın ardından düzenlenen törende Gezmiş’in parti rozeti, YENİ Parti Ümraniye Kurucu İlçe Başkanı Metin Demirbilek tarafından takıldı.

KATILIMI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Demirbilek, törene ilişkin anları ve Gezmiş ile çekilen fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından yayımlayarak bu katılımı kamuoyuna resmen ilan etti. Paylaşımında 68 kuşağına ve Deniz Gezmiş’in mirasına işaret eden Demirbilek, şu değerlendirmede bulundu:

“‘Tam Bağımsız Türkiye’ mücadelesini genç yaşında omuzlayan, 68 kuşağının öncü isimlerinden Deniz Gezmiş’in ağabeyi Sayın Bora Gezmiş’in YENİ Parti’ye üyeliğinin ardından rozetini takdim ettik. Sayın Bora Gezmiş’e YENİ Parti ailemize hoş geldiniz diyor, üyeliğinin hayırlı olmasını diliyorum.”