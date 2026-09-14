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Halk TV Türkiye Denetimden kaçma kurnazlığını drone yakaladı

Denetimden kaçma kurnazlığını drone yakaladı

Kırıkkale’de trafik ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen denetimde, uygulamayı fark eden sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği tespit edildi. Drone ile gerçekleştirilen tespit sonrası toplam 240 bin lira ceza uygulandı.

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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahıllı Kavşağı’nda gerçekleştirilen denetim sırasında, sürücünün uygulamayı fark ederek araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği drone görüntüleriyle belirlendi.

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Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı tespit edildi. Sürücü ile araç sahibine, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı.

Sürücü ile araç sahibine toplam 240 bin lira idari ceza kesildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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