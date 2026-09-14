Halk TV Türkiye Denetimden kaçma kurnazlığını drone yakaladı

Denetimden kaçma kurnazlığını drone yakaladı Kırıkkale’de trafik ekiplerince drone destekli gerçekleştirilen denetimde, uygulamayı fark eden sürücünün araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği tespit edildi. Drone ile gerçekleştirilen tespit sonrası toplam 240 bin lira ceza uygulandı.