Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye DEM'in istediği yasa AKP'nin beklediği adım: Gözler MİT raporuna çevrildi

DEM'in istediği yasa AKP'nin beklediği adım: Gözler MİT raporuna çevrildi

İmralı Süreci'nde çıkmaza giren yasal adımlarda DEM Parti sadece PKK üyelerini kapsayacak 7-8 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için bastırmaya devam ederken AKP'nin MİT'ten gelecek raporu beklediği ifade edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
DEM'in istediği yasa AKP'nin beklediği adım: Gözler MİT raporuna çevrildi
Son Güncelleme:

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, sadece terör örgütü PKK üyelerini kapsayacak 7-8 maddelik bir 'çerçeve yasa' için Meclis tatile girmeden adım atılması gerektiğini söyledi. Sürecin gecikmeye tahammülü olmadığını belirten Buldan, bayram sonrasında siyasi temaslarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre düzenlemenin bir defaya mahsus çıkarılacağını dile getiren Buldan, “Hızlı bir şekilde, Meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız. Bu süreç beklenmeyecek kadar acil ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken bir düzenleme” dedi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
PKK'dan iktidara CHP çıkışı: AKP'nin süreçte çözüm anlayışının olmadığını güçlendirdiPKK'dan iktidara CHP çıkışı: AKP'nin süreçte çözüm anlayışının olmadığını güçlendirdi

AKP’NİN GÖZÜ MİT RAPORUNDA

Ankara kulislerinde ise sürecin iki aşamalı bir hukuki model üzerinden ilerleyebileceği konuşuluyor. Buna göre ilk aşamada sürecin işlemesini sağlayacak geçici nitelikte bir düzenleme, ilerleyen dönemde ise daha kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve yasa gündeme gelebilir.

Ancak AKP cephesinde, yasal adımların kapsamı konusunda belirleyici unsurun sahadaki gelişmeler ve MİT’in hazırlayacağı değerlendirme raporu olacağı belirtiliyor. İktidar kaynakları, silah bırakma sürecinin kalıcı ve geri dönülmez bir noktaya ulaştığının görülmesi halinde hukuki düzenlemelerin değerlendirilebileceğini ifade ederken, beklentilerin altında kalan bir silahsızlanma tablosu ortaya çıkması durumunda herhangi bir yasal adımın gündeme alınmayacağı görüşünün ağır bastığını aktarıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
DEM Parti AK Parti
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro