DEM'in istediği yasa AKP'nin beklediği adım: Gözler MİT raporuna çevrildi

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, sadece terör örgütü PKK üyelerini kapsayacak 7-8 maddelik bir 'çerçeve yasa' için Meclis tatile girmeden adım atılması gerektiğini söyledi. Sürecin gecikmeye tahammülü olmadığını belirten Buldan, bayram sonrasında siyasi temaslarını yoğunlaştıracaklarını ifade etti.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre düzenlemenin bir defaya mahsus çıkarılacağını dile getiren Buldan, “Hızlı bir şekilde, Meclis kapanmadan bu yasanın çıkması için görüşmelerimizi yapacağız. Bu süreç beklenmeyecek kadar acil ve bir an önce hayata geçirilmesi gereken bir düzenleme” dedi.

AKP’NİN GÖZÜ MİT RAPORUNDA

Ankara kulislerinde ise sürecin iki aşamalı bir hukuki model üzerinden ilerleyebileceği konuşuluyor. Buna göre ilk aşamada sürecin işlemesini sağlayacak geçici nitelikte bir düzenleme, ilerleyen dönemde ise daha kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve yasa gündeme gelebilir.

Ancak AKP cephesinde, yasal adımların kapsamı konusunda belirleyici unsurun sahadaki gelişmeler ve MİT’in hazırlayacağı değerlendirme raporu olacağı belirtiliyor. İktidar kaynakları, silah bırakma sürecinin kalıcı ve geri dönülmez bir noktaya ulaştığının görülmesi halinde hukuki düzenlemelerin değerlendirilebileceğini ifade ederken, beklentilerin altında kalan bir silahsızlanma tablosu ortaya çıkması durumunda herhangi bir yasal adımın gündeme alınmayacağı görüşünün ağır bastığını aktarıyor.