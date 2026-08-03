DEM Partili Cengiz Çandar: Yasayı Erdoğan, İbrahim Kalın ve Öcalan biliyor

Taslağının oluşturulduğu ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen İmralı Süreci Çerçeve Yasa'sı hakkında konuşan DEM Partili Cengiz Çandar, yasayı sadece Erdoğan, İbrahim Kalın ve Öcalan'ın bildiğini söyledi.

Kuzey Irak merkezli Rudaw'a açıklamalarda bulunan Çandar, Çerçeve Yasa'nın bu hafta Meclis'e sunulmasını ve aynı hafta yasalaşmasını beklediklerini söyledi.

YASA GEÇECEK SONRA MECLİS TATİLE GİRECEK

Çandar'ın ifade ettiklerine göre söz konusu teklifin yasalaşmasının ardından Meclis tatile girecek:

"Bize ulaşmış olan bilgi, pazartesi günü taslağın Meclis Başkanlığına verilmesinin beklendiği yönündedir. Meclis iç tüzüğüne göre yasa haline gelmesi için geçilmesi gereken istasyonlar var. Tahminler o ki taslak komisyondan geçirilerek hemen 24 saat içinde Genel Kurul’a sevk edilecek. Önümüzdeki perşembe günü, yani ayın 6’sı veya 7’si gibi yasalaşması ve ardından Meclis’in yaz tatiline girmesi söz konusu olacak."

İÇERİĞİ SİYASİ PARTİLER İLE PAYLAŞILMADI

Oluşturulan taslak metnin siyasi partiler ile paylaşılmadığını kaydeden Çandar, DEM Parti'nin de bundan haberdar olmadığını savundu:

"Şu an itibarıyla DEM Parti dahil partiler taslağın içeriğini ve kelimelerini henüz görmüş değil. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki görmüş durumda. Muhtemelen MİT Başkanı İbrahim Kalın biliyor ve tabii Abdullah Öcalan bundan haberdar”

AKP'nin bu konuda ürkek davrandığını kaydeden Çandar, "Aslında hedef Meclis açıldıktan sonra bu yasayı getirmekti ama Bahçeli’nin takibi ve muhalefetin talepleri iktidarı buna zorladı” diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞLER AŞAMA AŞAMA OLACAK"

Yasa ile beraber PKK'lıların geri dönüşlerinin de aşama aşama olacağını ifade eden Çandar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Topyekün değil, bir takvim içinde olacak. İlk planda hakkında doğrudan bir suçla bağlantılı takibat bulunmayan isim listelerinin Türkiye’nin güvenlik birimlerinde olduğu biliniyor. Bir grup gerilla ve Avrupa’daki bazı isimler, ardından cezaevindeki kişiler bu aşamalı takvimden yararlanacak. Taslak ortaya çıktığında kimlerin hangi sayılarla geleceği somut olarak anlaşılacak"