DEM Partili belediyede bayrak krizi iddiası: Bahar şöleni son anda iptal edildi

Şanlıurfa'da DEM Partili Ceylanpınar Belediyesi tarafından 10 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan bahar şöleni iptal edildi. Sanatçılar Xece adıyla bilinen Hatice Yaşar ve Hamit Karadeniz'in sahne alması beklenen konserin iptal gerekçesinin Türk bayrağı olduğu iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI İSTEDİ FİRMA REDDETTİ İDDİASI

Yerel kaynaklarda yer alan haberlere göre, Belediye Başkanı Uğur Kahraman organizasyon şirketinden sahneye büyük bir Türk bayrağı asılmasını istedi. Ancak firmanın bu talebe sıcak bakmadığı iddia edildi. Taraflar arasında yaşanan bu görüş ayrılığı sonrası konserin iptal edildiği açıklandı.

"BEKLENMEDİK SEBEPLER" AÇIKLAMASI

İptal kararının ardından Ceylanpınar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada etkinliğin zorunlu ve beklenmedik sebepler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Halkımıza göstermiş olduğu anlayış için teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

SANATÇI YAŞAR: GEREKÇEYE DAİR BİLGİ VERİLMEDİ

Belediyenin erteleme açıklamasının yapıldığı gün, sahne alması beklenen sanatçı Hatice Yaşar da konuya ilişkin konuştu. Yaşar, yaptığı Kürtçe ve Türkçe açıklamada konserin iptal edildiğini duyurarak, iptal gerekçesine dair kendilerine bilgi verilmediğini ifade etti.