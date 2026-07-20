DEM Parti'den yasa taslağı açıklaması: Yazılı bir metin elimize ulaşmadı

DEM Parti İmralı Heyeti’nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmesinin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldığı Halk TV canlı yayınında sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ortada henüz partilerine ulaşmış yazılı bir taslak olmadığını belirten Koçyiğit; Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilere gerçekleştireceği ziyaretleri, infaz düzenlemesi tartışmalarını ve yasa takvimini yorumladı.

"PARTİMİZE ULAŞMIŞ YAZILI BİR TASLAK YOK"

Yasa taslağının durumu ve İmralı görüşmesinin içeriğine dair konuşan Koçyiğit, heyete sunulmuş yazılı bir metnin bulunmadığını ifade etti. Genel tartışmaların yürütüldüğünü belirten Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Heyetimize bir taslak sunulmadığını ifade etmiştik daha önce de zaten. Kamuoyuna açıklamıştık... O anlamıyla oradan da bir yazılı metin ulaşmadığını zaten daha önce de söylemiştik. O anlamıyla ortada halihazırda partimize ulaşmış, heyetimize ulaşmış bir yazılı metin yok, bir taslak yok. Ama genel tartışması var tabii ki, konuşulmuş, tartışılmış başlıklar var."

"BU SÜREÇ 86 MİLYON YURTTAŞI İLGİLENDİRİYOR"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta gerçekleştireceği siyasi parti turlarını çok kıymetli bulduklarını vurgulayan Koçyiğit, sürecin geniş tabanlı bir mutabakatla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Çünkü en nihayetinde bu süreci çokça söyledik; sadece bu DEM Parti, AKP, MHP ile ilgili bir süreç değil, bütün ülkeyi ilgilendiren, 86 milyon yurttaşı ve bütün siyasi partileri ilgilendiren bir süreçten bahsediyoruz. O anlamıyla herkesin dahiliyeti, her partinin görüş, düşünce, öneri, eleştiri ve itirazlarını birinci elden iletmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

"ASIL MUHATAP SİLAH BIRAKANLARDIR"

İnfaz sistemi ve yasanın kapsamına dair tek taraflı adımların sonuç vermeyeceğini savunan Koçyiğit, yasanın başarısı için İmralı görüşmesinin belirleyici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle bu yasanın asıl muhatabının biz olmadığımızı ifade edelim... En nihayetinde derde derman olmayacak, gerçek anlamı ile silah bırakanların, bu yasaya muhatap olanların onaylamadığı, desteklemediği, içeriğine katılmadıkları bir yasanın katkı sunmayacağını, süreci ilerletemeyeceğini açık ve net bir şekilde görmek gerekiyor... O anlamıyla burada asıl muhatabın biz değil, silah bırakanlar olduğunu ve Öcalan olduğunun altını çizmek isterim."

"ÖCALAN’IN STATÜSÜ YASADA TANIMLANMALI"

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için Abdullah Öcalan'ın konumunun yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini iddia eden Koçyiğit, taleplerini şu sözlerle aktardı:

"İlk yasada, yani bu gelecek çerçeve yasanın içerisinde, kök yasa denilen, çerçeve yasa denilen, adına Umut Kanunu denilen kanunun içerisine mutlaka Öcalan'ın süreçteki rolünü tanımlayan, onun statüsünü tanımlayan bir maddenin, bir düzenlemenin de olması süreç açısından çok olumlu, pozitif, ilerletici bir yerde duracaktır. En azından bizim beklentimiz, talebimiz de bu yönde."

"BEKLENTİMİZ TEMMUZ SONU VEYA AĞUSTOS BAŞI"

Meclis kapanmadan yasanın çıkması yönünde daha önce AKP ile bir görüş birliğine varıldığını hatırlatan Koçyiğit, takvime dair beklentilerini şu sözlerle özetledi:

"Daha fazla geç kalınmadan bu yasama dönemi bitmeden bu yasanın mutlaka çıkması gerekiyor. Beklentimiz temmuzun son haftası, bilemediniz ağustosun ilk haftası bu yasanın komisyon ve genel kurul aşamasına gelip tamamlanması yönündedir."