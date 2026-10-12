DEM Parti'den siyasi transfer yalanı: AKP'ye katılım olmadı!

Türkiye’de siyset son dönemde partiler arasında yaşanan transfer haberleri ile çalakanıyor. Özellikle AKP’ye katılımın arttığı son günlerde DEM Parti’nin de adı anıldı.

AKP İstanbul İl Örgütü geçtiğimiz gün YENİ Parti hariç pek çok siyasi partiden kendilerine katılımların olduğunu duyurmuş ve rozet takma töreni düzenlemişti.

Bu tören DEM Parti’den isimlerin geçtiği ifade edildi. İfade edilen isimler arasında Arnavutköy teşkilatından iki ismi kapsıyordu. Bu paylaşımın ardından DEM Parti İstanbul İl Örgütü uzun bir açıklama yaparak transferi yalanladı.

'İDDİALAR YALAN PAYLAŞIMI SİLİN' TALEBİ

Yapılan açıklamada “İstanbul Büyükşehir Haber adlı sosyal medya hesabında yayımlanan ve Arnavutköy’de DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği yönünde ifadeler içeren paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimizin Arnavutköy’deki ilçe örgütümüz, yöneticilerimiz ve üyelerimiz hakkında kamuoyuna sunulan bu iddiayı açıkça reddediyoruz. DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği yönündeki söz konusu bilginin hangi somut veriye ve doğrulanmış kaynağa dayandırıldığı açıklanmadan, bu tür ifadelerin haber olarak dolaşıma sokulması kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine neden olmaktadır.

Gazeteciliğin temel ilkelerinden biri olan doğruluk ve teyit yükümlülüğü gereğince, siyasi partiler ve üyeleri hakkında yapılan açıklamaların güvenilir kaynaklara dayanması zorunludur. Gerçeğe aykırı bilgilerin yayımlanması, kamuoyunun doğru bilgi edinme hakkına zarar vermektedir.

Bu nedenle;

1. Söz konusu paylaşımda yer alan DEM Parti’den iki kişinin AK Parti’ye geçtiği iddiasının derhâl düzeltilmesini,

2. Gerçeği yansıtmayan ifadenin yayından kaldırılmasını ve aynı mecrada açık bir düzeltme yayımlanmasını,

3. Yapılan düzeltmenin, ilk paylaşımın ulaştığı kamuoyuna aynı açıklıkta duyurulmasını talep ediyoruz.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü olarak, partimiz, yönetici ve üyelerimiz hakkında gerçeğe aykırı bilgilerin yayılmasına karşı gerekli hassasiyeti göstermeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.



