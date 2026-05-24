DEM Parti’den peş peşe CHP açıklaması geldi

DEM Parti, CHP Genel Merkezi’nde "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan tahliye krizine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, polisin ana muhalefet partisi binasına yönelik müdahalesi hukuk devleti ilkeleri ışığında eleştirildi.

"YAPILANLARI KABUL ETMİYORUZ"

DEM Parti açıklamasında, Ankara Valiliği kararıyla emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi’ne girerek parti yöneticileri, milletvekilleri ve vatandaşları tahliye etme girişiminin meşru bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEM PARTİ’DEN CHP GENEL MERKEZİ'NE POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ

Demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını vurgulayan DEM Parti, yetkilileri gerilimi tırmandıran tutumlardan vazgeçmeye davet etti.

Toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, CHP yönetimine ve partililere de bir çağrıda bulunuldu:

"CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."

DEM Parti'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Valilik kararıyla polisin CHP Genel Merkezine zorla girerek parti yöneticilerini, milletvekillerini ve yurttaşları tahliye etmesini kabul etmiyoruz. Türkiye’nin en temel ihtiyacı, demokratik hukuk ilkelerinin güçlendirilmesi, toplumsal barışın büyütülmesi ve demokratik siyaset alanının genişletilmesiyken; bu baskıcı yöntemlerde ısrar edilmesi kabul edilemez. DEM Parti olarak, demokratik siyasete yönelik her türlü müdahalenin dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Yetkilileri gerilimi büyüten tutumlardan vazgeçmeye, demokratik hukuk ilkelerine uygun davranmaya ve toplumsal barışı esas alan bir yaklaşımı benimsemeye çağırıyoruz. CHP yöneticilerini ve CHP’ye gönül vermiş yurttaşlarımızı da yaşanan sorunları sağduyulu bir şekilde diyalogla ve uzlaşıyla çözmeye davet ediyoruz."

DEM PARTİ’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELDİ: PARTİ BİNALARI KABA KUVVETİN DEĞİL, MÜZAKERE YERİDİR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da ortak bir metin yayımlayarak CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için biber gazlı ve plastik mermili polis müdahalesin demokrasinin sınandığı bir eşik olduğu vurgulanan açıklamada "Parti binaları kaba kuvvetin değil müzakere ve uzlaşının mekânlarıdır" denildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

Türkiye bugün demokrasisinin sınandığı bir eşikte daha durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine bu sabah polis eşliğinde yapılan yürüyüş ve ardından ortaya çıkan görüntüler, demokratik irade ile kurumsal meşruiyetin aynı anda yaralandığının bir işaretidir. Bu tabloyu, demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez buluyoruz.

Demokratik düzenlerde parti binaları kaba kuvvetin değil, müzakere ve uzlaşının mekânlarıdır. Bir siyasi krizin polis eşliğinde değil diyalogla aşılması gerekir. Zorla, kapı kırmalarla, gazla siyasi bir mesele çözülemez. Bu durum kabul edilemez.

CHP, yüz yıllık birikimi ve kurumsal kapasitesiyle bu krizden çıkma gücüne sahiptir. Tarafların bu süreçte hukuki meşruiyet ve demokratik siyaset ilkelerini pusula edinmesini; sabır, olgunluk ve müzakere yolundan ayrılmamasını bekliyoruz. Sorunun siyasi irade ve kurumsal kapasite çerçevesinde hızla ve suhuletle çözüme kavuşturulması için hem ısrarcıyız hem de bu süreçte üzerimize düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız.

Şunu açıkça ifade etmeliyiz: Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkenin siyasi ve demokratik dengesinin önemli bir ağırlık merkezidir. Ana muhalefet partisinde yaşanan her sarsıntı Türkiye’nin siyasal düzenini doğrudan etkiler. Tüm siyasi aktörlerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyoruz.

86 milyon insanın geleceğine sahip çıkmak için tüm siyasi aktörlerin demokratik iradeye, müzakereye ve vakarla siyaset yapma geleneğine sahip çıkması şarttır. Türkiye siyaseti bu badireyi, birlikte ve ortak akılla aşacak olgunluğa sahiptir. Bu demokratik olgunluğun sergileneceğine inanıyoruz.