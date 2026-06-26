DEM Parti'den NATO tutuklamalarına tepki: Ortada protesto bile yok

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, Mülkiyeli öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de bulunduğu 103 kişi tutuklandı. Sulh ceza hakimliği, 26 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verdi.

"ORTADA PROTESTO BİLE YOK!"

Tutuklamaların ardından DEM Parti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla operasyonlara tepki gösterdi.

Partinin açıklamasında, "NATO’yu protesto etmek, NATO'nun uygulamalarını eleştirmek suç değildir! Kaldı ki ortada protesto bile yokken bu gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştirilmesi akıl dışıdır." denildi.

Ankara’da gerçekleşecek olan NATO zirvesi bahane edilerek gözaltına alınan onlarca sosyalist, hak savunucusu, avukat ve çevre gönüllüsü uydurma gerekçelerle tutuklandı.

NATO’yu protesto etmek, NATO'nun uygulamalarını eleştirmek suç değildir! Kaldı ki ortada protesto bile yokken bu gözaltı ve tutuklamaların gerçekleştirilmesi akıl dışıdır.